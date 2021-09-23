В Кентукки неизвестные стреляли в школьников на остановке: есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В США в штате Кентукки неизвестные обстреляли остановку, где школьники ожидали автобус. По меньшей мере один подросток погиб, двое получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на телеканал NBC.
Детали
Отмечается, что инцидент произошел в городе Луисвилл. Стрельбу по ожидающим автобус школьникам ранним утром начали из проезжавшего мимо авто в 6:30 утра, уточнили в полиции.
16-летний подросток был объявлен мертвым в больнице, а другой получил травмы, не опасные для жизни.
Под обстрел также попала молодая девушка. У нее легкие травмы.
Напомним
20 сентября студент первого курса юрфака Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров пришел с ружьем Huglu в кампус своего вуза и устроил бойню.
Погибли шесть человек. Спустя считанные минуты выяснилось, что стрелок написал письмо — манифест, в котором назвал окружающих его людей “биомусором” и подробно описал, как на протяжении нескольких лет готовился убивать.
Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее огромной трагедией, в Пермь с проверками вылетели генералы и федеральные министры. За кадром, однако, осталась семья “колумбайнера”.