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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 128690 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 144718 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 120572 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118137 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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В Кентукки неизвестные стреляли в школьников на остановке: есть погибший

В Кентукки неизвестные стреляли в школьников на остановке: есть погибший

Киев  •  УНН

 • 17142 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В США в штате Кентукки неизвестные обстреляли остановку, где школьники ожидали автобус. По меньшей мере один подросток погиб, двое получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на телеканал NBC.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел в городе Луисвилл. Стрельбу по ожидающим автобус школьникам ранним утром начали из проезжавшего мимо авто в 6:30 утра, уточнили в полиции.

16-летний подросток был объявлен мертвым в больнице, а другой получил травмы, не опасные для жизни.

Под обстрел также попала молодая девушка. У нее легкие травмы.

Напомним

20 сентября студент первого курса юрфака Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров пришел с ружьем Huglu в кампус своего вуза и устроил бойню.

Погибли шесть человек. Спустя считанные минуты выяснилось, что стрелок написал письмо — манифест, в котором назвал окружающих его людей “биомусором” и подробно описал, как на протяжении нескольких лет готовился убивать.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее огромной трагедией, в Пермь с проверками вылетели генералы и федеральные министры. За кадром, однако, осталась семья “колумбайнера”.

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