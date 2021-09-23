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У Кентуккі невідомі стріляли в школярів на зупинці: є загиблий

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. У США в штаті Кентуккі невідомі обстріляли зупинку, де школярі чекали автобус. Щонайменше один підліток загинув, двоє отримали поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на телеканал NBC.

Деталі

Відзначається, що інцидент стався в місті Луїсвілль. Стрілянину по школярах рано вранці почали з проїжджаючого повз авто в 6:30 ранку, уточнили в поліції.

16-річний підліток був оголошений мертвим у лікарні, а інший отримав травми, не небезпечні для життя.

Під обстріл також потрапила молода дівчина. У неї легкі травми.

Нагадаємо

20 вересня в РФ студент першого курсу юрфаку Пермського держуніверситету Тимур Бекмансуров прийшов з рушницею Huglu в кампус свого вишу і влаштував бійню.

Загинули шестеро людей. Через лічені хвилини з'ясувалося, що стрілок написав листа - маніфест, у якому назвав його оточення "біосміттям" і докладно описав, як протягом декількох років готувався вбивати.

Президент РФ Володимир Путін назвав подію величезною трагедією, до Пермі з перевірками вилетіли генерали і федеральні міністри. За кадром, проте, залишилася сім'я "колумбайнера".

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