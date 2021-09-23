У Кентуккі невідомі стріляли в школярів на зупинці: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У США в штаті Кентуккі невідомі обстріляли зупинку, де школярі чекали автобус. Щонайменше один підліток загинув, двоє отримали поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на телеканал NBC.
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Відзначається, що інцидент стався в місті Луїсвілль. Стрілянину по школярах рано вранці почали з проїжджаючого повз авто в 6:30 ранку, уточнили в поліції.
16-річний підліток був оголошений мертвим у лікарні, а інший отримав травми, не небезпечні для життя.
Під обстріл також потрапила молода дівчина. У неї легкі травми.
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