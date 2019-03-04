В Кении разбился вертолет с американцами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Четыре американца и их кенийский пилот погибли в авиакатастрофе на удаленном острове на озере Туркана в национальном парке на северо-западе Кении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Катастрофа произошла в центральном национальном парке острова около 8:00 вечера. Местная полиция сообщила, что все присутствующие на борту погибли.
Следователи на месте пытаются определить причину аварии.
"Имеющиеся сведения свидетельствуют о том, что из двух вертолетов, которые приземлились в лагере Лаболо в национальном парке, безопасно покинуть район удалось лишь одному", - сообщили в национальной полиции Кении.
Полицейские не назвали имена жертв, заявив, что сначала необходимо сообщить ближайшим родственникам погибших.
Ранее УНН сообщал, что девять человек погибли в ДТП на западе Кении.