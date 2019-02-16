Дев'ять людей загинули в ДТП на заході Кенії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. В окрузі Керічо на заході Кенії в п'ятницю ввечері відбулося серйозне ДТП, в результаті загинули дев'ять людей, ще шестеро отримали травми. Про це повідомляє УНН із посиланням на Xinhuanet, якому дав коментар представник поліції округу Джустус Кітету.
За словами поліцейського, 15 лютого ввечері мікроавтобус зіткнувся на дорозі з автоцистерною, що рухалася назустріч. Цей інцидент забрав життя шістьох людей на місці, ще троє померли по дорозі в лікарню.
Як заявив поліцейський, число жертв може зрости, оскільки деякі з потерпілих перебувають у критичному стані.
Рятувальна операція триває. Поліція веде розслідування причин аварії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чоловік допомагав штовхати авто і загинув під його колесами
Нагадаємо, що в Кенії часто відбуваються ДТП через поганий стан доріг і транспортних засобів, порушення швидкісного режиму і перевантаження. За офіційними даними, в цій африканській країні щорічно близько 3 тисяч чоловік гинуть в автомобільних аваріях.
Як повідомляв УНН, щонайменше 50 людей загинули 10 жовтня внаслідок ДТП за участі автобуса у Кенії. Серед загиблих – семеро дітей.