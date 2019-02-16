Девять человек погибли в ДТП на западе Кении

По словам полицейского, 15 февраля вечером микроавтобус столкнулся на дороге с автоцистерной, которая двигалась навстречу, унесши при этом жизни шести человек на месте, еще трое скончались по дороге в больницу.

Как заявил полицейский, число жертв может возрасти, поскольку некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Спасательная операция продолжается. Полиция ведет расследование причин аварии.

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Напомним, что в Кении часто происходят ДТП из-за плохого состояния дорог и транспортных средств, нарушение скоростного режима и перегрузки. По официальным данным, в этой африканской стране ежегодно около 3 тысяч человек погибают в автомобильных авариях.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 50 человек погибли 10 октября в результате ДТП с участием автобуса в Кении. Среди погибших - семеро детей.