Девять человек погибли в ДТП на западе Кении
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В округе Керичо на западе Кении, в пятницу вечером, произошло серьезное ДТП, в результате погибли девять человек, еще шестеро получили травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhuanet, которому дал комментарий представитель полиции округа Джустус Китету.
По словам полицейского, 15 февраля вечером микроавтобус столкнулся на дороге с автоцистерной, которая двигалась навстречу, унесши при этом жизни шести человек на месте, еще трое скончались по дороге в больницу.
Как заявил полицейский, число жертв может возрасти, поскольку некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Спасательная операция продолжается. Полиция ведет расследование причин аварии.
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Напомним, что в Кении часто происходят ДТП из-за плохого состояния дорог и транспортных средств, нарушение скоростного режима и перегрузки. По официальным данным, в этой африканской стране ежегодно около 3 тысяч человек погибают в автомобильных авариях.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 50 человек погибли 10 октября в результате ДТП с участием автобуса в Кении. Среди погибших - семеро детей.