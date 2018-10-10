Щонайменше 50 людей загинули внаслідок ДТП у Кенії

За словами свідків, автобус зірвався з крутого схилу.

Як повідомив регіональний менеджер Червоного Хреста Кенії Ніколас Кембої, водій втратив контроль над транспортним засобом на дорозі приблизно за 200 кілометрів на північ від столиці країни Найробі.



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За його словами, в автобусі їхали 52 людини.



Як повідомляв УНН, щонайменше 60 осіб загинули та близько сотні отримали серйозні опіки в суботу внаслідок пожежі після аварії бензовоза на заході Демократичної Республіки Конго.