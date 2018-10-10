На Дніпропетровщині зіткнулися маршрутка та військове авто: є постраждалі

"Внаслідок зіткнення маршрутного таксі та військового автомобіля 3-є осіб отримали легкі тілесні ушкодження", – йдеться в повідомленні.

Наразі на місці ДТП в селищі Меліоративне Новомосковського району працюють поліцейські.

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Нагадаємо, у Запорізькій області зіштовхнулися легковик і військовий автомобіль. Внаслідок ДТП постраждали двоє людей.

Також УНН повідомляв про ДТП, яка сталася в Одесі за участі чотирьох автомобілів: двох маршруток та двох легковиків.