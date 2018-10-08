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В Індії шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою: 20 дітей отримали поранення

В Індії шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою: 20 дітей отримали поранення

Київ • УНН

 • 11613 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Щонайменше, 20 дітей отримали поранення в результаті зіткнення вантажівки з їх шкільним автобусом в штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії. Про це повідомило Сіньхуа з посиланням на інформацію поліції, передає УНН.

"Автобус з 50 учнями Центральної школи зіткнувся з вантажівкою після того, як водій автобуса на високій швидкості не впорався з керуванням", - цитує видання слова поліцейського чиновника.

За даними ресурсу, аварія сталася в Шактінагаре району Сонбхадра в штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії.

Близько 20 школярів і водій шкільного автобуса отримали травми при зіткненні. Вони були доставлені в найближчу лікарню. За його словами, поліція розслідує інцидент.

"Працівниками Державтоінспекції зафіксовано небезпечне і недбале водіння у водія вантажівки, який зник після ДТП", - уточнив поліцейський.

Нагадаємо, 11 жовтня в індійському штаті Телінгани у вівторок з'їхав з дороги і перекинувся автобус, який перевозив не менше 55 паломників з індуїстського храму в південній частині Індії. В результаті аварії загинули щонайменше 43 людини, ще кілька людей отримали поранення.

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