В Днепропетровской области столкнулись маршрутка и военное авто: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В поселке Мелиоративное Днепропетровской области произошло столкновение маршрутки и военного автомобиля. В результате пострадали три человека. Об этом сообщил отдел коммуникации управления областной полиции, передает УНН.
"В результате столкновения маршрутного такси и военного автомобиля третьего получили легкие телесные повреждения", – говорится в сообщении.
Сейчас на месте ДТП в поселке Мелиоративное Новомосковского района работают полицейские.
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Напомним, в Запорожской области столкнулись легковушка и военный автомобиль. В результате ДТП пострадали два человека.
Также УНН сообщал о ДТП, которое произошло в Одессе с участием четырех автомобилей: двух маршруток и двух легковушек.