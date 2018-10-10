В Днепропетровской области столкнулись маршрутка и военное авто: есть пострадавшие

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 5312 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 67151 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117499 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125481 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 165376 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152046 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140121 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. В поселке Мелиоративное Днепропетровской области произошло столкновение маршрутки и военного автомобиля. В результате пострадали три человека. Об этом сообщил отдел коммуникации управления областной полиции, передает УНН.

"В результате столкновения маршрутного такси и военного автомобиля третьего получили легкие телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте ДТП в поселке Мелиоративное Новомосковского района работают полицейские.

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Напомним, в Запорожской области столкнулись легковушка и военный автомобиль. В результате ДТП пострадали два человека.

Также УНН сообщал о ДТП, которое произошло в Одессе с участием четырех автомобилей: двух маршруток и двух легковушек.

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