По меньшей мере 50 человек погибли в результате ДТП в Кении

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 6550 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 68901 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117749 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125712 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165488 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152085 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140141 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130309 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178566 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118289 просмотра

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Актуальное
По меньшей мере 50 человек погибли в результате ДТП в Кении

По меньшей мере 50 человек погибли в результате ДТП в Кении

Киев  •  УНН

 • 14981 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. По меньшей мере 50 человек погибли 10 октября в результате ДТП с участием автобуса в Кении. Среди погибших - семеро детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода"

По словам свидетелей, автобус сорвался с крутого склона.

Как сообщил региональный менеджер Красного Креста Кении Николас Кембридже, водитель потерял контроль над транспортным средством на дороге примерно в 200 километрах к северу от столицы страны Найроби.

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По его словам, в автобусе ехали 52 человека.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 60 человек погибли и около сотни получили серьезные ожоги в субботу в результате пожара после аварии бензовоза на западе Демократической Республики Конго.

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