По меньшей мере 50 человек погибли в результате ДТП в Кении
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. По меньшей мере 50 человек погибли 10 октября в результате ДТП с участием автобуса в Кении. Среди погибших - семеро детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода"
По словам свидетелей, автобус сорвался с крутого склона.
Как сообщил региональный менеджер Красного Креста Кении Николас Кембридже, водитель потерял контроль над транспортным средством на дороге примерно в 200 километрах к северу от столицы страны Найроби.
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По его словам, в автобусе ехали 52 человека.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 60 человек погибли и около сотни получили серьезные ожоги в субботу в результате пожара после аварии бензовоза на западе Демократической Республики Конго.