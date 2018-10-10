По меньшей мере 50 человек погибли в результате ДТП в Кении

По словам свидетелей, автобус сорвался с крутого склона.

Как сообщил региональный менеджер Красного Креста Кении Николас Кембридже, водитель потерял контроль над транспортным средством на дороге примерно в 200 километрах к северу от столицы страны Найроби.



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По его словам, в автобусе ехали 52 человека.



Как сообщал УНН, по меньшей мере 60 человек погибли и около сотни получили серьезные ожоги в субботу в результате пожара после аварии бензовоза на западе Демократической Республики Конго.