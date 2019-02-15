Чоловік допомагав штовхати авто і загинув під його колесами
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Закарпатській області чоловік, допомагав штовхати автомобіль зі снігу, впав під транспортний засіб. Від отриманих травм він загинув. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.
Так, сьогодні вночі, близько 02:00, до поліції надійшло повідомленні про те, що у райцентрі знайшли тіло чоловіка.
"В ході проведення слідчо-оперативних дій на місці події правоохоронці встановили, що 56-річний мешканець села Гукливий на власному автомобілі Mitsubishi Pajero Sport пробуксовував на снігу. Чоловік попросив свого пасажира, 32-річного мешканця села Скотарське, щоб той допоміг підштовхнути автомобіль зі снігу. Під час буксування молодший чоловік випадково впав під автомобіль. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події", - йдеться в повідомленні.
Водія автомобіля освідували на стан сп’яніння: у крові виявлено 1,4 проміле алкоголю.
За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 КК України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть людини. Слідство триває.
Нагадаємо, у Тернопільській області автомобіль збив чоловіка, у момент, коли той фотографував ДТП, яка сталася за його участі.