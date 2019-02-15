Мужчина помогал толкать авто и погиб под его колесами
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Закарпатской области мужчина, помогал толкать автомобиль из снега, упал под транспортное средство. От полученных травм он погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.
Так, сегодня ночью, около 02:00, в полицию поступило сообщении о том, что в райцентре нашли тело мужчины.
"В ходе проведения следственно-оперативных действий на месте происшествия правоохранители установили, что 56-летний житель села Гукливый на собственном автомобиле Mitsubishi Pajero Sport пробуксовывал на снегу. Мужчина попросил своего пассажира, 32-летнего жителя села Скотарское, чтобы тот помог подтолкнуть автомобиль из снега. При буксировке младший мужчина случайно упал под автомобиль. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Водитель автомобиля освидетельствовали на состояние опьянения: в крови обнаружено 1,4 промилле алкоголя.
По факту ДТП открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть человека. Следствие продолжается.
Напомним, в Тернопольской области автомобиль сбил мужчину, в момент, когда тот фотографировал ДТП, которое произошло при его участии.