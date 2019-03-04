У Кенії розбився вертоліт з американцями
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Чотири американці та їхній кенійський пілот загинули в авіакатастрофі на віддаленому острові на озері Туркана в національному парку на північному заході Кенії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Катастрофа сталася у центральному національному парку острова близько 8 години вечора. Місцева поліція повідомила, що всі присутні на борту загинули.
Слідчі на місці намагаються визначити причину аварії.
"Наявні відомості свідчать про те, з двох гелікоптерів, які приземлились у таборі Лаболо в національному парку, безпечно покинути район вдалося лише одному", - повідомили у національній поліції Кенії.
Поліцейські не назвали імена жертв, заявивши, що спочатку необхідно повідомити найближчим родичам загиблих.
Раніше УНН повідомляв, що дев'ять людей загинули в ДТП на заході Кенії.