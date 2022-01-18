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15 марта, 19:03 • 107479 просмотра

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В Казахстане завершается режим ЧП: последним отменяют в Алматы

Киев • УНН

 • 19888 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. На всей територии Казахстана завершается режим ЧП и комендантский час. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы республики Берик Уали, передает УНН.

Цитата

«19 января, после полуночи, то есть с 00:00, будут ликвидировать чрезвычайные ситуации в городах Нур-Султан и Алматы, а также Алматы, Атырау, Жамбыл, Кизилорда, Мангистау. Ранее согласно Указам Президента чрезвычайные ситуации в других регионах были приостановлены преждевременно. Таким образом, вся страна вернется в нормальную жизнь», - сообщил Уали.

Детали

Также сообщается, что в рамках антитеррористических мероприятий обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами ДП Алматы, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны РК. Продолжают действовать блокпосты.

Напомним

Протесты в Казахстане вспыхнули после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ: с 60 до 120 тенге за литр.

В ночь на 5 января из-за массового характера митингов президент Казахстана ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях чрезвычайное положение.

Утром 5 января Токаев направил правительство Казахстана в отставку. Он также поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Кроме того, сообщалось, что Нурсултан Назарбаев на фоне протестов уходит в отставку.

Однако протесты не утихли.

В пятницу, 7 января, Токаев заявил, что приказал силовикам открывать огонь на поражение по участникам протестов без предупреждения.

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