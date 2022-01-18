В Казахстане завершается режим ЧП: последним отменяют в Алматы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. На всей територии Казахстана завершается режим ЧП и комендантский час. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы республики Берик Уали, передает УНН.
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«19 января, после полуночи, то есть с 00:00, будут ликвидировать чрезвычайные ситуации в городах Нур-Султан и Алматы, а также Алматы, Атырау, Жамбыл, Кизилорда, Мангистау. Ранее согласно Указам Президента чрезвычайные ситуации в других регионах были приостановлены преждевременно. Таким образом, вся страна вернется в нормальную жизнь», - сообщил Уали.
Детали
Также сообщается, что в рамках антитеррористических мероприятий обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами ДП Алматы, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны РК. Продолжают действовать блокпосты.
Напомним
Протесты в Казахстане вспыхнули после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ: с 60 до 120 тенге за литр.
В ночь на 5 января из-за массового характера митингов президент Казахстана ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях чрезвычайное положение.
Утром 5 января Токаев направил правительство Казахстана в отставку. Он также поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.
Кроме того, сообщалось, что Нурсултан Назарбаев на фоне протестов уходит в отставку.
Однако протесты не утихли.
В пятницу, 7 января, Токаев заявил, что приказал силовикам открывать огонь на поражение по участникам протестов без предупреждения.