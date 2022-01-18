У Казахстані завершується режим НС: останнім скасовують в Алмати
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. На всій території Казахстану завершується режим НС і комендантська година. Про це у Facebook повідомив прессекретар глави республіки Берік Уалі, передає УНН.
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«19 січня, після опівночі, тобто з 00:00, будуть ліквідовувати надзвичайні ситуації в містах Нур-Султан та Алмати, а також Алмати, Атирау, Жамбил, Кизилорда, Мангістау. Раніше, згідно з Указами Президента, надзвичайні ситуації в інших регіонах були призупинені передчасно. Таким чином, вся країна повернеться до нормального життя», - повідомив Уалі.
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Також повідомляється, що в рамках антитерористичних заходів забезпечується цілодобове патрулювання міста силами ДП Алмати, військовослужбовців Національної гвардії та Міністерства оборони РК. Продовжують діяти блокпости.
Нагадаємо
Протести в Казахстані спалахнули після того, як 1 січня вдвічі зросли ціни на автомобільний газ: із 60 до 120 тенге за літр.
У ніч на 5 січня через масовий характер мітингів президент Казахстану ввів в Алма-Аті, Алматинській та Мангістауській областях надзвичайний стан.
Вранці 5 січня Токаєв надіслав уряд Казахстану у відставку. Він також доручив запровадити тимчасове державне регулювання цін на скраплений газ, бензин та дизель.
Крім того, повідомлялося, що Нурсултан Назарбаєв на фоні протестів іде у відставку.
Проте протести не вщухли.
У п'ятницю, 7 січня, Токаєв заявив, що наказав силовикам відкривати вогонь на поразку учасників протестів без попередження.