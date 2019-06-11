В Казахстане задержано около 700 протестующих

О задержаниях митингующих сообщил местным журналистам официальный представитель министерства внутренних дел Нурдильда Ораз.



"По двум городам в первый день задержано 500 человек, во второй день получается около 200. В первый день около 400 были привлечены к ответственности, в третий день – около 150", - говорится в сообщении.



По его словам, по поводу задержания в других городах информации нет.



Как ранее сообщалось, в Казахстане произошла волна задержаний, одна из протестующих хотела порезать себе вены.