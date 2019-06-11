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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 106330 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134703 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143322 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Казахстане задержано около 700 протестующих

В Казахстане задержано около 700 протестующих

Киев  •  УНН

 • 7684 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. В городах Казахстана, Алматы и Нур-Султане было задержано около 700 человек за участие в митингах, сообщает УНН со ссылкой на NUR.KZ.

О задержаниях митингующих сообщил местным журналистам официальный представитель министерства внутренних дел Нурдильда Ораз.

"По двум городам в первый день задержано 500 человек, во второй день получается около 200. В первый день около 400 были привлечены к ответственности, в третий день – около 150", - говорится в сообщении.

По его словам, по поводу задержания в других городах информации нет.

Как ранее сообщалось, в Казахстане произошла волна задержаний, одна из протестующих хотела порезать себе вены. 

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