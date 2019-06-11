В Казахстане задержано около 700 протестующих
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В городах Казахстана, Алматы и Нур-Султане было задержано около 700 человек за участие в митингах, сообщает УНН со ссылкой на NUR.KZ.
О задержаниях митингующих сообщил местным журналистам официальный представитель министерства внутренних дел Нурдильда Ораз.
"По двум городам в первый день задержано 500 человек, во второй день получается около 200. В первый день около 400 были привлечены к ответственности, в третий день – около 150", - говорится в сообщении.
По его словам, по поводу задержания в других городах информации нет.
Как ранее сообщалось, в Казахстане произошла волна задержаний, одна из протестующих хотела порезать себе вены.