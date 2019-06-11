У Казахстані затримано близько 700 учасників протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У містах Казахстану, Алмати і Нур-Султана було затримано близько 700 осіб за участь у мітингах, повідомляє УНН з посиланням на NUR.KZ.
Про затримання мітингувальників повідомив місцевим журналістам офіційний представник міністерства внутрішніх справ Нурдільда Ораз.
"По двом містам в перший день затримано 500 осіб, у другий день виходить близько 200. У перший день близько 400 були притягнуті до відповідальності, у третій день - близько 150", - йдеться в повідомленні.
За його словами, з приводу затримання в інших містах інформації немає.
Як раніше повідомлялося, в Казахстані сталася хвиля затримань, одна з протестуючих хотіла порізати собі вени.