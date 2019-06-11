У Казахстані затримано близько 700 учасників протесту

Про затримання мітингувальників повідомив місцевим журналістам офіційний представник міністерства внутрішніх справ Нурдільда Ораз.



"По двом містам в перший день затримано 500 осіб, у другий день виходить близько 200. У перший день близько 400 були притягнуті до відповідальності, у третій день - близько 150", - йдеться в повідомленні.



За його словами, з приводу затримання в інших містах інформації немає.



Як раніше повідомлялося, в Казахстані сталася хвиля затримань, одна з протестуючих хотіла порізати собі вени.