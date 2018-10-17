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В Казахстане упростят получение акциза на табак и алкоголь

В Казахстане упростят получение акциза на табак и алкоголь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. В Казахстане со следующего года упростят процесс по выдаче учетно-контрольных марок на алкогольную продукцию и акцизных марок на табачные изделия. По данным пресс-службы комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана, с 1 января 2019 года выдачей акцизов будет заниматься аутсорсинговая компания "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан", передает УНН.

"Данное нововведение внедряется в целях оптимизации процессов оказания государственных услуг. Планируется сокращение сроков и перечня предоставляемых документов", — сообщили в комитете.

Запрос на исключение услуги из реестра государственных услуг комитетом госдоходов уже направлено в уполномоченный государственный орган.

Новый механизм получения необходимых документов будет сокращен в два раза. Из существующей схемы будут исключены исполнители. Теперь получатель услуги будет напрямую контактировать с банкнотной фабрикой.

По данным комитета госдоходов, ежегодно по данному направлению оказывается от 18 до 21 тысяч услуг.

Тем временем в Украине снова хотят повысить акциз на алкогольную продукцию на 9%. Эксперты уже заявили, что такой шаг ускорит тенизацию рынка и повлечет за собой очередное падение производства легальной продукции. 

Уточним, что сегодня представитель серого алкогольного рынка с одной проданной бутылки водки зарабатывает в 100 раз больше, чем легальный производитель. 

И такая ситуация, похоже, устраивает украинские власти, говорит эксперт Ольга Ивушкина. 

По ее словам, на стагнацию алкогольной промышленности отечественные регуляторы не реагируют уже несколько лет к ряду.

"Никакой заинтересованности со стороны отечественных регуляторов в том, чтобы украинский водочный рынок развивался и приносил дополнительные поступления в бюджет, к сожалению, не наблюдается уже по меньшей мере последних года три.

На нашем рынке легальные „белые“ производители, исправно платящие налоги, сегодня выживают. Объемы производства качественной водки по итогам 2017 году упали на 20%, по итогам первых 6 месяцев этого года — уже на 17%. И пока нет никаких предпосылок полагать, что эта негативная тенденция сменится позитивной”, — пояснила она.

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