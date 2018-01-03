Легальний бізнес із пляшки горілки заробляє у сто разів менше за тіньовиків - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Представники тіньової частини алкогольного ринку заробляють на пляшці горілки 25 грн, в той час як заробіток легальних виробників становить не більше 25 копійок. Про це в коментарі УНН розповіла генеральний директор компанії Eastern Beverage Trading Ольга Івушкіна.
“Сьогодні з однієї пляшки горілки „білий“ виробник з вирахуванням всіх податків, зборів, витрат на спирт, логістику, рекламу, оплату праці персоналу заробляє близько 15-25 копійок. Представник „тіньового бізнесу“ — 15-25 грн. Є різниця? При цьому покупець йде до нелегала, тому що на полиці маленького селищного магазину його товар коштує в півтора-два рази дешевше офіційної безпечної і високоякісної продукції. Для споживача ця різниця сьогодні критична, і вибір, на жаль, очевидний”, — сказала О.Івушкіна.
Вона наголосила, що відсутність контролю на цьому ринку та легка доступність сурогатного алкоголю взагалі відбирають у легальних виробників сенс займатися цим бізнесом.
До того ж, “масла у вогонь” додає фактор збідніння населення.
За словами О.Івушкіної, протягом минулого року лише кілька вітчизняних алкогольних брендів показали приріст продажів. Серед них, зокрема, і горілка “Arctica”.
“Всі інші бренди в кращому випадку топчуться на місці, в гіршому - втрачають рівно настільки, наскільки набуває нелегал”, — додала експерт.
Як повідомляв УНН, пляшка якісної української горілки до святкового столу коштує близько 90-100 грн.