Пляшка української горілки до новорічного столу коштує 90-100 грн – аналіз цін
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Напередодні свят в українських магазинах представлений дуже широкий асортимент, як вітчизняної, так і імпортної горілки. УНН вирішив дослідити, у скільки ж українцям обійдеться пляшка міцного напою до новорічного столу.
Аналіз пропозицій Інтернет-магазинів показав, що придбати горілку українці можуть на будь-який смак: з перцем, бруньками, кришталево чисту чи зі смаками. Відповідно, і ціни напою різняться.
Так, пляшка 0,5 л “міцної” українського виробництва коштує в середньому від 87 грн до 100 грн. Пляшку української горілки об’ємом 0,7 л можна придбати орієнтовно за 122 - 150 грн.
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Ціна за пляшку горілки іноземного виробництва стартує від 117 грн за 0,5 л. Окремі екземпляри обійдуться покупцеві у 311 грн за 0,7 л. Йдеться, зокрема, про напій швецького виробництва.
Додамо, що багато горілчаних брендів пропонують наразі святкові знижки та акції, завдяки яким покупець може зекономити від 5 до 20 грн на пляшці.
Нагадаємо, за словами директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, до Нового року в переддень свят ціна алкоголь в Україні будуть залишатися стабільними.
Більше того, у покупця з'явиться можливість заощадити на купівлі алкоголю до 25%.