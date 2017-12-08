Горілка Medoff стала фаворитом сліпих дегустацій у різних країнах світу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Протягом 2017 року Medoff отримав 16 нагород з різних дегустаційних конкурсів. Про це УНН повідомили в компанії, яка випускає напій - Eastern Beverage Trading.
"Найвищі нагороди, які отримав Medoff на міжнародних конкурсах за 2017 рік:
· Double Gold Stars - конкурс Superior Taste Awards, Бельгія;
· Gold і Double Gold - конкурс BEVERLY HILLS AWARDS, США;
· Grand Prix - конкурс World Food, Україна;
· Gold - конкурс New York International Spirits Competition, США;
· Три нагороди Grand Prix - конкурс Best Drink, Україна;
· Double Gold - конкурс Melbourne International Spirits Competition, Австралія", - розповіли в компанії.
В Eastern Beverage Trading (EBT) підкреслили, що дегустації напою на всіх конкурсах проводяться наосліп.
"Професійні сомельє не знають, напій якого бренду вони дегустують, і виставляють оцінки тільки за критеріями: зовнішній вигляд, запах, смак, післясмак. Такий підхід спрямований на забезпечення максимальної об'єктивності і прозорості результатів", - пояснили в компанії.
Довідка:
Medoff - м'яка горілка преміальної якості, міжнародний бренд із запатентованою системою захисту від підробок. За 14 років існування на ринку відзначився особливою м'якістю смаку завдяки технології фільтрації "Медовий дощ".
Експортується в більш ніж 35 країн світу.