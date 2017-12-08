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Водка Medoff стала фаворитом слепых дегустаций в разных странах мира

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. В течение 2017 года Medoff получил 16 наград из разных дегустационных конкурсов. Об этом УНН сообщили в компании, которая выпускает напиток - Eastern Beverage Trading.

"Самые высокие награды, которые получил Medoff на международных конкурсах за 2017 год:

· Double Gold Stars - конкурс Superior Taste Awards, Бельгия;
· Gold и Double Gold - конкурс BEVERLY HILLS AWARDS, США;
· Grand Prix - конкурс World Food, Украина;
· Gold - конкурс New York International Spirits Competition, США;
· Три награды Grand Prix - конкурс Best Drink, Украина;
· Double Gold - конкурс Melbourne International Spirits Competition, Австралия", - рассказали в компании.

В Eastern Beverage Trading (EBT) подчеркнули, что дегустации напитка на всех конкурсах проводятся вслепую.

"Профессиональные сомелье не знают, напиток которого бренда они дегустируют, и проставляют оценки только по критериям: внешний вид, запах, вкус, послевкусие. Такой подход направлен на обеспечение максимальной объективности и прозрачности результатов", - пояснили в компании.

Справка:

Medoff - мягкая водка премиального качества, международный бренд с запатентованной системой защиты от подделок. За 14 лет существования на рынке отличился особой мягкостью вкуса благодаря технологии фильтрации "Медовый дождь".

Экспортируется в более чем 35 стран мира.

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