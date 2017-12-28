Бутылка украинской водки к новогоднему столу стоит 90-100 грн - анализ цен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Накануне праздников в украинском магазинах представлен очень широкий ассортимент, как отечественной так и импортной водки. УНН решил исследовать, во сколько украинцам обойдется бутылка крепкого напитка к новогоднему столу.
Анализ предложений Интернет-магазинов показал, что приобрести водку украинцы могут на любой вкус: с перцем, почками, кристально чистую или со вкусами. Соответственно, и цены напитка различаются.
Так, бутылка 0,5 л "крепкой" украинского производства стоит в среднем от 87 грн до 100 грн. Бутылку украинской водки объемом 0,7 л можно приобрести ориентировочно по 122 - 150 грн.
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Цена за бутылку водки иностранного производства стартует от 117 грн за 0,5 л. Отдельные экземпляры обойдутся покупателю в 311 грн за 0,7 л. Речь идет о напитке шведского производства.
Добавим, что многие водочные бренды предлагают праздничные скидки и акции, благодаря которым покупатель может сэкономить от 5 до 20 грн в бутылке.
Напомним, по словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, до Нового года в канун праздников цена алкоголь в Украине будут оставаться стабильными.
Более того, у покупателя появится возможность сэкономить на покупке алкоголя до 25%.