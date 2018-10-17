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У Казахстані спростять отримання акцизу на тютюн і алкоголь

У Казахстані спростять отримання акцизу на тютюн і алкоголь

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У Казахстані з наступного року спростять процес з видачі обліково-контрольних марок на алкогольну продукцію і акцизних марок на тютюнові вироби. За даними прес-служби комітету державних доходів міністерства фінансів Казахстану, з 1 січня 2019 року видачею акцизів буде займатися аутсорсингова компанія "Банкнотна фабрика Національного банку Республіки Казахстан", передає УНН.

"Дане нововведення впроваджується з метою оптимізації процесів надання державних послуг. Планується скорочення термінів та переліку документів, що надаються", - повідомили в комітеті.

Запит на виключення послуги з реєстру державних послуг комітетом держприбутків вже направлено до уповноваженого державного органу.

Новий механізм отримання необхідних документів буде скорочений в два рази. З існуючої схеми будуть виключені виконавці. Тепер одержувач послуги буде безпосередньо контактувати з банкнотною фабрикою.

За даними комітету держприбутків, щорічно по даному напрямку надаються від 18 до 21 тисяч послуг.

Тим часом в Україні знову хочуть підвищити акциз на алкогольну продукцію на 9%. Експерти вже заявили, що такий крок прискорить тінізацію ринку і спричинить за собою чергове падіння виробництва легальної продукції.

Уточнимо, що сьогодні представник сірого алкогольного ринку з одної проданої пляшки горілки заробляє в 100 раз більше, ніж легальний виробник.

І така ситуація, схоже, влаштовує українську владу, говорить експерт Ольга Івушкина.

За її словами, на стагнацію алкогольної промисловості вітчизняні регулятори не реагують вже кілька років поспіль.

"Ніякої зацікавленості з боку вітчизняних регуляторів в тому, щоб український горілчаний ринок розвивався і приносив додаткові надходження в бюджет, на жаль, не спостерігається вже щонайменше останніх років зо три.

На нашому ринку легальні "білі" виробники, котрі справно платять податки, сьогодні виживають. Обсяги виробництва якісної горілки за підсумками 2017 року впали на 20%, за підсумками перших 6 місяців цього року - вже на 17%. І поки немає ніяких передумов вважати, що ця негативна тенденція зміниться на позитивну", - пояснила вона.

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