У Казахстані спростять отримання акцизу на тютюн і алкоголь

"Дане нововведення впроваджується з метою оптимізації процесів надання державних послуг. Планується скорочення термінів та переліку документів, що надаються", - повідомили в комітеті.

Запит на виключення послуги з реєстру державних послуг комітетом держприбутків вже направлено до уповноваженого державного органу.



Новий механізм отримання необхідних документів буде скорочений в два рази. З існуючої схеми будуть виключені виконавці. Тепер одержувач послуги буде безпосередньо контактувати з банкнотною фабрикою.



За даними комітету держприбутків, щорічно по даному напрямку надаються від 18 до 21 тисяч послуг.



Тим часом в Україні знову хочуть підвищити акциз на алкогольну продукцію на 9%. Експерти вже заявили, що такий крок прискорить тінізацію ринку і спричинить за собою чергове падіння виробництва легальної продукції.



Уточнимо, що сьогодні представник сірого алкогольного ринку з одної проданої пляшки горілки заробляє в 100 раз більше, ніж легальний виробник.



І така ситуація, схоже, влаштовує українську владу, говорить експерт Ольга Івушкина.



За її словами, на стагнацію алкогольної промисловості вітчизняні регулятори не реагують вже кілька років поспіль.



"Ніякої зацікавленості з боку вітчизняних регуляторів в тому, щоб український горілчаний ринок розвивався і приносив додаткові надходження в бюджет, на жаль, не спостерігається вже щонайменше останніх років зо три.

На нашому ринку легальні "білі" виробники, котрі справно платять податки, сьогодні виживають. Обсяги виробництва якісної горілки за підсумками 2017 року впали на 20%, за підсумками перших 6 місяців цього року - вже на 17%. І поки немає ніяких передумов вважати, що ця негативна тенденція зміниться на позитивну", - пояснила вона.