В Казахстане прошли задержания несогласных с переименованием столицы

В четверг, 21 марта, полиция задержала жительницу Астаны Зауре Сагидолдину, которая, по ее словам, направлялась к площади, чтобы выразить свое несогласие с переименованием столицы в Нурсултан. Два человека в полицейской форме посадили ее в автобус и повезли в городской департамент полиции. Они зачитали текст постановления, согласно которому женщину должны допросить в качестве "свидетеля" в каком-то уголовном деле, якобы связанном с запрещенным в стране движением "Демократический выбор Казахстана". О каком именно деле идет речь, сотрудники не уточнили, отмечает издание.

По меньшей мере около десятка человек были задержаны на площади перед городским акиматом, где в четверг проводятся организованные местными властями праздничные мероприятия по случаю Навруза - праздника прихода весны. Их посадили в пригнанные к месту микроавтобусы и увезли в полицию. Среди задержанных в этом месте - художник Асхат Ахмедияров, пишет издание.

В социальных сетях общественные активисты составляют списки задержанных.

Накануне парламент одобрил внесение поправок в Конституцию о переименовании Астаны в честь сложившего полномочия президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Вечером в среду на внеочередной сессии это решение поддержал столичный маслихат - местный представительный орган, избираемый населением.

Инициативу с переименованием столицы в Нурсултан озвучил на совместном заседании палат парламента страны бывший спикер сената Касым-Жомарт Токаев, который ранее в тот же день принес присягу в качестве президента страны. Законопроект был направлен в парламент без вынесения на референдум.

Решение властей встретило критику со стороны многих пользователей. Опубликованная в сети петиция против переименования столицы "без легитимного обсуждения этого вопроса с народом" собрала несколько десятков тысяч подписей.

Предложения Токаева "по увековечению" личности Назарбаева включают в себя водружение монумента, а также переименование в его честь основных улиц и проспектов городах страны.