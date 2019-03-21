У Казахстані пройшли затримання незгодних з перейменуванням столиці

КИЇВ. 21 березня. УНН. У столиці Казахстану поліція затримала більше десятка людей, які спробували висловити перед будівлею акімату - місцевого органу виконавчої влади - свою незгоду з перейменуванням Астани у Нурсултан без референдуму. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Радио Азаттык".