У Казахстані пройшли затримання незгодних з перейменуванням столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У столиці Казахстану поліція затримала більше десятка людей, які спробували висловити перед будівлею акімату - місцевого органу виконавчої влади - свою незгоду з перейменуванням Астани у Нурсултан без референдуму. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Радио Азаттык".
У четвер, 21 березня, поліція затримала жительку Астани Заурі Сагідолдіну, яка, за її словами, прямувала до площі, щоб висловити свою незгоду з перейменуванням столиці у Нурсултан. Двоє людей у поліцейській формі посадили її в автобус і повезли в міський департамент поліції. Вони зачитали текст постанови, згідно з якою жінку повинні допитати як "свідка" у якийсь кримінальній справі, нібито пов'язаній із забороненим у країні рухом "Демократичний вибір Казахстану". Про яку саме справу йдеться, співробітники не уточнили, відзначає видання.
Щонайменше близько десятка людей були затримані на площі перед міським акіматом, де у четвер проводяться організовані місцевою владою святкові заходи з нагоди Навруза - свята приходу весни. Їх посадили у пригнані до місця мікроавтобуси і відвезли в поліцію. Серед затриманих в цьому місці - художник Асхат Ахмедіяров, пише видання.
У соціальних мережах громадські активісти складають списки затриманих.
Напередодні парламент схвалив внесення поправок до Конституції про перейменування Астани на честь президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, який склав повноваження. Увечері в середу на позачерговій сесії це рішення підтримав столичний масліхат - місцевий представницький орган, що обирається населенням.
Ініціативу з перейменуванням столиці в Нурсултан озвучив на спільному засіданні палат парламенту країни колишній спікер сенату Касим-Жомарт Токаєв, який раніше у той день приніс присягу як президент країни. Законопроект був направлений до парламенту без винесення на референдум.
Рішення влади зустріло критику з боку багатьох користувачів. Опублікована в мережі петиція проти перейменування столиці "без легітимного обговорення цього питання з народом" зібрала кілька десятків тисяч підписів.
Пропозиції Токаєва "з увічнення" особистості Назарбаєва включають в себе поставлення монумента, а також перейменування в його честь основних вулиць і проспектів у містах країни.