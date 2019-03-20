Рішення про перейменування Астани в Нурсултан ухвалено – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Заступник голови партії "Нур Отан" Мауле Ашимбаєв заявив, що рішення про перейменування столиці Казахстану Астани в Нурсултан прийнято. Про це він заявив в середу журналістам, коментуючи слова президента Касим-Жомарт Токаєва щодо перейменування столиці, передає УНН з посиланням на Nur.kz.
"Рішення Касима-Жомарти Кемелевіча дуже правильне і закономірне - ми його підтримуємо, і вітаємо астанчан з перейменуванням міста і всіх казахстанців з цим рішенням", - заявив Ашимбаєв.
Журналісти запитали Ашимбаєва, чи прийняте це рішення. Він відповів позитивно.
Нагадаємо, 19 березня в телеефірі Нурсултан Назарбаєв заявив про припинення своїх повноважень президента країни. При цьому він заявив, що залишається головою ради безпеки країни, яка "законами наділений серйозними повноваженнями визначення внутрішньої, зовнішньої політики".
20 березня новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував перейменувати столицю країни - Астану - в Нурсултан на честь першого президента Нурсултана Назарбаєва.