Решение о переименовании Астаны в Нурсултан принято – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев заявил, что решение о переименовании столицы Казахстана Астаны в Нурсултан принято. Об этом он заявил в среду журналистам, комментируя слова президента Касым-Жомарта Токаева по поводу переименования столицы, передает УНН со ссылкой на Nur.kz.
"Решение Касыма-Жомарта Кемелевича очень правильное и закономерное - мы его поддерживаем, и поздравляем астанчан с переименованием города и всех казахстанцев с этим решением", - заявил Ашимбаев.
Журналисты спросили Ашимбаева, принятое ли это решение. Он ответил положительно.
Напомним, 19 марта в телеэфире Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий президента страны. При этом он заявил, что остается председателем совета безопасности страны, который "законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней, внешней политики".
20 марта новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу страны - Астану - в Нурсултан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.