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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 23746 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 45743 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120655 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123300 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124629 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122575 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141287 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145191 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Казахстане назначили нового премьер-министра

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. Новым премьер-министром Казахстана назначен Аскар Мамин, который с 2018 года занимал должность первого заместителя главы правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации Президента Казахстана.

Президент Нарсултан Назарбаев, распустил предыдущее правительство 21 февраля, выдвинул на рассмотрение парламента кандидатуру на пост премьера Аскара Мамина.

"Под его руководством было осуществлено многое, особенно в сфере инфраструктурного развития", - сказал Назарбаев.

Депутаты выразили поддержку кандидатуре Мамина и Президент подписал указ о его официальном назначении.

Мамин в период 1996-2008 годов работал первым заместителем главы администрации Астаны, вице-министром транспорта и коммуникаций, первым вице-министром индустрии и торговли, министром транспорта и коммуникаций, а затем главой столичной администрации.

С 2008 года Мамин был президентом государственной железной дороги, с 2016 года - председателем ее совета директоров. В правительство он вернулся в 2018 году, занимая должность заместителя премьер-министра.

Напомним, Президент Казахстана Назарбаев распустил правительство на фоне протестов против падения уровня жизни. Распоряжение поступило после двух недель акций протеста, которые начались после трагедии, которая произошла в Астане 4 февраля - тогда в частном доме ночью заживо сгорели пятеро маленьких детей - их родители находились на работе.

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