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У Казахстані призначено нового прем'єр-міністра

У Казахстані призначено нового прем'єр-міністра

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Новим прем'єр-міністром Казахстану призначено Аскара Маміна, який з 2018 року обіймав посаду першого заступника голови уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу адміністрації Президента Казахстану.

Президент Нарсултан Назарбаєв, який розпустив попередній уряд 21 лютого, висунув на розгляд парламенту кандидатуру на посаду прем'єра Аскара Маміна.

"Під його проводом було здійснено багато що, особливо у сфері інфраструктурного розвитку", - сказав Назарбаєв.

Депутати висловили підтримку кандидатурі Маміна і Президент підписав указ про його офіційне призначення.

Мамін у період 1996-2008 років працював першим заступником голови адміністрації Астани, віце-міністром транспорту та комунікацій, першим віце-міністром індустрії й торгівлі, міністром транспорту та комунікацій, а потім головою столичної адміністрації.

З 2008 року Мамін був президентом державної залізниці, з 2016 року - головою її ради директорів. Знову до уряду він повернувся у 2018 році, обіймаючи посаду заступника прем'єр-міністра.

Нагадаємо, Президент Казахстану Назарбаєв розпустив уряд на тлі протестів проти падіння рівня життя. Розпорядження надійшло після двох тижнів акцій протесту, що почались після трагедії, яка сталася в Астані 4 лютого - тоді у приватному будинку вночі заживо згоріли п'ятеро маленьких дітей - їхні батьки знаходились на роботі. 

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