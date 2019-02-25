У Казахстані призначено нового прем'єр-міністра

Президент Нарсултан Назарбаєв, який розпустив попередній уряд 21 лютого, висунув на розгляд парламенту кандидатуру на посаду прем'єра Аскара Маміна.

"Під його проводом було здійснено багато що, особливо у сфері інфраструктурного розвитку", - сказав Назарбаєв.

Депутати висловили підтримку кандидатурі Маміна і Президент підписав указ про його офіційне призначення.

Мамін у період 1996-2008 років працював першим заступником голови адміністрації Астани, віце-міністром транспорту та комунікацій, першим віце-міністром індустрії й торгівлі, міністром транспорту та комунікацій, а потім головою столичної адміністрації.

З 2008 року Мамін був президентом державної залізниці, з 2016 року - головою її ради директорів. Знову до уряду він повернувся у 2018 році, обіймаючи посаду заступника прем'єр-міністра.

Нагадаємо, Президент Казахстану Назарбаєв розпустив уряд на тлі протестів проти падіння рівня життя. Розпорядження надійшло після двох тижнів акцій протесту, що почались після трагедії, яка сталася в Астані 4 лютого - тоді у приватному будинку вночі заживо згоріли п'ятеро маленьких дітей - їхні батьки знаходились на роботі.