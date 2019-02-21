Назарбаєв розпустив уряд на тлі протестів проти падіння рівня життя

"Вважаю, що уряд має піти у відставку", - заявив Назарбаєв, перераховуючи помилки та слабкі місця влади.

Він підкреслив, що реальні доходи населення не зростають, а доля витрат на продукти харчування в бюджетах сімей навпаки збільшуються.

"В результаті формального підоходу виконавчих органів, частина соціально-вразливих шарів населення не охоплена адресною соціальною допомогою", - пояснив президент.

За його словами, на прийдешньому з'їзді правлячої партії розглядатимуть, зокрема, питання покращення соціальної підтримки малозабезпечених громадян, розширення можливостей для покращення їх житлових умов тощо.

Розпорядження Назарбаєва надійшло після двох тижнів акцій протесту через падіння рівня життя. Протести почались після трагедії, яка сталася в Астані 4 лютого - тоді у приватному будинку вночі заживо згоріли п'ятеро маленьких дітей, як зазначає Радіо Азаттык. Їхні батьки знаходились на роботі.

Нагадаємо, 14 лютого у Казахстані зникла українська правозахисниця Людмила Волошина. Того ж дня затримали ще одного українця - правозахисника Валерія Явтушенка. Українського консула до них не пускали.

Наступного дня правозахисників депортували до України.