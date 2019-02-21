Назарбаев распустил правительство на фоне протестов против падения уровня жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Президент Казахстана Нарсултан Назарбаев предложил правительству уйти в отставку из-за недостаточных усилий по выполнению его поручений, что привело к падению уровня жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт президента Казахстана.
"Считаю, что Правительство должно уйти в отставку", - заявил Назарбаев, перечисляя ошибки и слабые места власти.
Он подчеркнул, что доходы населения не растут, а доля расходов на продукты питания в бюджетах семей наоборот увеличивается.
"В результате формального подхода исполнительных органов часть социально-уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью", - пояснил президент.
По его словам, на грядущем съезде правящей партии рассматривают, в частности, вопросы улучшения социальной поддержки малообеспеченных граждан, расширение возможностей для улучшения их жилищных условий и т.д.
Распоряжение Назарбаева поступило после двух недель акций протеста из-за падения уровня жизни. Протесты начались после трагедии, которая произошла в Астане 4 февраля - тогда в частном доме ночью заживо сгорели пятеро маленьких детей, как отмечает Радио Азаттык. Их родители находились на работе.
Напомним, 14 февраля в Казахстане исчезла украинская правозащитница Людмила Волошина. В тот же день задержали еще одного украинца - правозащитника Валерия Явтушенко. Украинского консула к ним не пускали.
На следующий день правозащитников депортировали в Украину.