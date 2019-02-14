Консула України не допускають до затриманих в Астані – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Українського консула Івана Алмаші не впускають до приміщення міграційної поліції Астани, де тримають затриманих українських громадян. Про це повідомив адвокат Толеген Шайков на своїй сторінці в Facebook, розмістивши відповідне відео, передає УНН.
"Консул на відео просить допустити до українських громадян і каже, що дії казахської влади - порушення міжнародного законодавства, але його слова ігноруються! Приїжджало п'ять поліцейських офіцерів, вони зображували бурхливу діяльність, стукали в цю ж двері, потім говорили "викликали на пограбування" і виїжджали. З того боку невідомі чоловіки сміялися і знімали нас на сотку. Потім розбіглися, коли зрозуміли що стукає консул", - написав адвокат.
Нагадаємо, сьогодні в столиці Республіки Казахстан група людей, які представилися міграційної поліцією, затримали двох громадян України, працівників офіційної правозахисної місії Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki, Людмилу Волошину та Валерію Явтушенко.
Пізніше консул України в Астані Алмаші Іван Миколайович дізнався місцеперебування Валерії Явтушенко.
Як повідомляв УНН, пізніше в МЗС України підтвердили, що обидва затримані в Астані громадяни України перебувають в міграційній службі Казахстану.