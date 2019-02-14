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Консула Украины не допускают к задержанным в Астане – адвокат

Консула Украины не допускают к задержанным в Астане – адвокат

Киев  •  УНН

 • 36631 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украинского консула Ивана Алмаши не впускают в помещение миграционной полиции Астаны, где держат задержанних украинских граждан. Об этом сообщил адвокат Толеген Шайков на своей странице в Facebook, разместив соответствующее видео, передает УНН.

"Консул на видео просит допустить к украинским гражданам и говорит, что действия казахских властей - нарушение международного законодательства, но его слова игнорируются! Приезжало пять полицейских офицеров, они изображали кипучую деятельность, стучали в эту же дверь, потом говорили "вызвали на ограбление" и уезжали. С той стороны неизвестные мужчины смеялись и снимали нас на сотку. Потом разбежались, когда поняли что стучит консул", - написал адвокат.

Напомним, сегодня в столице Республики Казахстан группа людей, которые представились миграционной полицией, задержали двух граждан Украины, работников официальной правозащитной миссии Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki, Людмилу Волошину и Валерию Явтушенко.

Позже консул Украины в Астане Алмаши Иван Николаевич узнал местонахождение Валерии Явтушенко.

Как сообщал УНН, позже в МЗС Украины подтвердили, что оба задержанные в Астане граждане Украины находятся в миграционной службе Казахстана.

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