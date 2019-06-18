В Казахстане сообщили о 4000 задержанных в ходе протестов

Митинги проходили с 9 по 13 июня. По его словам, 3 тысячи задержанных были “запротоколированы и освобождены”. Еще 677 человек привлекли к административному аресту, а 305 — к административным штрафам.

Тургумбаев отметил, что полиции дали команду не применять для пресечения беспорядков спецсредства — дубинки и газовые баллоны. “Применялась только физическая сила, чтобы локализовать данные конфликты”, — сказал он.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что в ходе протестов около 300 полицейских получили ранения разной степени тяжести, передает NUR.kz. По данным ведомства, пятерым сотрудникам понадобилась медицинская помощь. “Все телесные повреждения наносились палками, камнями и арматурой, которые использовали эти граждане, которые дестабилизировали обстановку”, — заявил Тургумбаев.

Несанкционированные митинги прошли в городах Нур-Султан и Алма-Ата. 9 июня были задержаны около 500 человек, сообщал Tengri News. Они протестовали против недемократичных выборов с заранее предопределенным результатом.

Напоминаем, Токаев вступил в должность президента Казахстана.