В Казахстане начались внеочередные выборы президента

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 26854 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 108486 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106308 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134691 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143312 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129501 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129972 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131188 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153314 просмотра

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Актуальное
В Казахстане начались внеочередные выборы президента

В Казахстане начались внеочередные выборы президента

Киев  •  УНН

 • 10538 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. В Казахстане в воскресенье, 9 июня, началось голосование на внеочередных выборах главы государства. Большинство избирательных участков в стране открылись в 7.00 утра (4.00 Киев) и закроются в 20.00 по местному времени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В окончательный список вошли 7 кандидатов, среди которых — исполняющий обязанности главы государства Касым-Жомарт Токаев, депутаты Дания Еспаева и Жамбыл Ахметбеков, оппозиционный политик Амиржан Косанов, представитель профсоюзов Амангельды Таспихов, писатель Садибек Тугела и представитель агросектора Толеутай Рахимбек.

Президента республики избирается на пять лет при всеобщего прямого голосования. Глава государства имеет право занимать свой пост не более двух сроков подряд. Если в день выборов ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то будет назначен второй тур. В нем могут принимать участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

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Напомним, Нурсултан Назарбаев остался председателем партии “Нур Отан”. 9 апреля в главы республики Касым-Жомарт Токаев назвал дату проведения досрочных выборов президента Казахстана. Токаев получил полномочия главы государства в середине марта — после заявления Нурсултана Назарбаева о своем решении уйти в отставку. При этом Назарбаев остался на посту председателя Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии “Нур Отан”. В частности, на этих выборах в Казахстане — женщину впервые зарегистрировали кандидатом в президенты.

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