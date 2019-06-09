У Казахстані почалися позачергові вибори президента

В остаточний список увійшли 7 кандидатів, серед яких — виконуючий обов’язки глави держави Касим-Жомарт Токаєв, депутати Данія Еспаева і Жамбил Ахметбеков, опозиційний політик Аміржан Косанов, представник профспілок Амангельди Таспіхов, письменник Садибек Тугела і представник агросектора Толеутай Рахімбек.

Президента республіки обирають на п’ять років під час загального прямого голосування. Глава держави має право займати свій пост не більше двох термінів поспіль. Якщо в день виборів жоден з кандидатів не набере більше 50 відсотків голосів, то буде призначений другий тур. У ньому можуть брати участь два кандидати, що набрали найбільше голосів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під час заходів до 9 травня в Казахстані заблокували сайти і соцмережі, затримали активістів

Нагадаємо, Нурсултан Назарбаєв залишився головою партії “Нур Отан”. 9 квітня в глави республіки Касим-Жомарт Токаєв назвав дату проведення дострокових виборів президента Казахстану. Токаєв отримав повноваження глави держави в середині березня — після заяви Нурсултана Назарбаєва про своє рішення піти у відставку. При цьому Назарбаєв залишився на посаді голови Ради безпеки країни, члена Конституційної ради Казахстану і голови правлячої партії “Нур Отан”. Зокрема, на цих виборах у Казахстані — жінку вперше зареєстрували кандидатом в президенти.