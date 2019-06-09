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У Казахстані почалися позачергові вибори президента

У Казахстані почалися позачергові вибори президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. У Казахстані в неділю, 9 червня, почалося голосування на позачергових виборах глави держави. Більшість виборчих дільниць в країні відкрилися о 7.00 ранку (4.00 Київ) і закриються о 20.00 за місцевим часом. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

В остаточний список увійшли 7 кандидатів, серед яких — виконуючий обов’язки глави держави Касим-Жомарт Токаєв, депутати Данія Еспаева і Жамбил Ахметбеков, опозиційний політик Аміржан Косанов, представник профспілок Амангельди Таспіхов, письменник Садибек Тугела і представник агросектора Толеутай Рахімбек.

Президента республіки обирають на п’ять років під час загального прямого голосування. Глава держави має право займати свій пост не більше двох термінів поспіль. Якщо в день виборів жоден з кандидатів не набере більше 50 відсотків голосів, то буде призначений другий тур. У ньому можуть брати участь два кандидати, що набрали найбільше голосів.

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Нагадаємо, Нурсултан Назарбаєв залишився головою партії “Нур Отан”. 9 квітня в глави республіки Касим-Жомарт Токаєв назвав дату проведення дострокових виборів президента Казахстану. Токаєв отримав повноваження глави держави в середині березня — після заяви Нурсултана Назарбаєва про своє рішення піти у відставку. При цьому Назарбаєв залишився на посаді голови Ради безпеки країни, члена Конституційної ради Казахстану і голови правлячої партії “Нур Отан”. Зокрема, на цих виборах у Казахстані — жінку вперше зареєстрували кандидатом в президенти.

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