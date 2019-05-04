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У Казахстані жінку вперше зареєстрували кандидатом в президенти

У Казахстані жінку вперше зареєстрували кандидатом в президенти

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У Казахстані вперше в історії країни жінку зареєстрували кандидатом на пост президента. Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії Республіки Казахстан, передає УНН.

"Всі документи, необхідні для реєстрації Еспаєвої Данії Мадієвни кандидатом в Президенти, надані в Центрвиборчком і повністю відповідають вимогам законодавства. На підставі вищевикладеного прийнято постанову "Про реєстрацію Еспаєвой Данії Мадієвни кандидатом в Президенти Республіки Казахстан на позачергових виборах Президента Республіки Казахстан", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, позачергові вибори президента Казахстану призначені на 9 червня 2019 року.

Раніше УНН повідомляв, що ЦВК Казахстану зняла кандидата на пост президента за незнання мови.

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