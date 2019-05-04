В Казахстане женщину впервые зарегистрировали кандидатом в президенты
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Казахстане впервые в истории страны женщину зарегистрировали кандидатом на пост президента. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, передает УНН.
"Все документы, необходимые для регистрации Еспаевой Дании Мадиевны кандидатом в Президенты, предоставлены в Центризбирком и полностью соответствуют требованиям законодательства. На основании вышеизложенного принято постановление "О регистрации Еспаевой Дании Мадиевны кандидатом в Президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня 2019 года.
Ранее УНН сообщал, что ЦИК Казахстана сняла кандидата на пост президента за незнание языка.