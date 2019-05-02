ЦИК Казахстана сняла кандидата на пост президента за незнание языка

"2 мая 2019 года в Центризбиркоме состоялось заседание лингвистической комиссии по установлению свободного владения Жуматаем Алиевым государственным языком. По результатам состоявшегося экзамена лингвистическая комиссия приняла решение, что кандидат в президенты не владеет свободно государственным языком", - зачитала проект постановления член Центральной избирательной комиссии Ляззат Сулеймен на заседании.

Сообщается, что учитывая результат экзамена о невладении, был принят протокол о несоответствии его требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах, предъявляемым к кандидату в президенты.

Согласно второму пункту постановления ЦИК отказал Алиеву в регистрации кандидатом в президенты. Как отметили в издании, один из членов лингвистической комиссии сообщал, что Жуматай Алиев не владеет казахским языком. В письменном задании он допустил 19 ошибок по пунктуации и стилистике.

Ранее УНН сообщал, что в Казахстане участвовать в президентских выборах будут 9 человек.