ЦВК Казахстану зняла кандидата на пост президента за незнання мови

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Центральна виборча комісія Казахстану відмовила у висуванні кандидатом в президенти громадському діячеві Жуматаю Алієву, повідомляє УНН з посиланням на Tengrinews.

"2 травня 2019 року в Центрвиборчкомі відбулося засідання лінгвістичної комісії щодо встановлення вільного володіння Жуматаем Алієвим державною мовою. За результатами іспиту лінгвістична комісія прийняла рішення, що кандидат в президенти не володіє вільно державною мовою", - зачитала проект постанови член Центральної виборчої комісії Ляззат Сулеймен на засіданні.

Повідомляється, що з огляду на результат іспиту про неволодіння, був прийнятий протокол про невідповідність його вимогам Конституції та Конституційного закону про вибори, що пред'являються до кандидата в президенти.

Згідно з другим пунктом постанови ЦВК відмовила Алієву в реєстрації кандидатом в президенти. Як зазначили у виданні, один з членів лінгвістичної комісії повідомляв, що Жуматай Алієв не володіє казахською мовою. У письмовому завданні він допустив 19 помилок по пунктуації та стилістиці.

Раніше УНН повідомляв, що в Казахстані брати участь в президентських виборах будуть 9 осіб.

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