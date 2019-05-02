ЦВК Казахстану зняла кандидата на пост президента за незнання мови
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Центральна виборча комісія Казахстану відмовила у висуванні кандидатом в президенти громадському діячеві Жуматаю Алієву, повідомляє УНН з посиланням на Tengrinews.
"2 травня 2019 року в Центрвиборчкомі відбулося засідання лінгвістичної комісії щодо встановлення вільного володіння Жуматаем Алієвим державною мовою. За результатами іспиту лінгвістична комісія прийняла рішення, що кандидат в президенти не володіє вільно державною мовою", - зачитала проект постанови член Центральної виборчої комісії Ляззат Сулеймен на засіданні.
Повідомляється, що з огляду на результат іспиту про неволодіння, був прийнятий протокол про невідповідність його вимогам Конституції та Конституційного закону про вибори, що пред'являються до кандидата в президенти.
Згідно з другим пунктом постанови ЦВК відмовила Алієву в реєстрації кандидатом в президенти. Як зазначили у виданні, один з членів лінгвістичної комісії повідомляв, що Жуматай Алієв не володіє казахською мовою. У письмовому завданні він допустив 19 помилок по пунктуації та стилістиці.
Раніше УНН повідомляв, що в Казахстані брати участь в президентських виборах будуть 9 осіб.