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В Казахстане участвовать в президентских выборах будут 9 человек

Киев  •  УНН

 • 8309 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Казахстане завершилась подача документов претендентов на пост президента. В результате зарегистрироваться для участия в выборах успели девять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nur.kz.

Правящая партия Nur Otan выдвинула в президенты нынешнего руководителя страны Касым-Жомарта Токаева, которого поддержал Нурсултан Назарбаев. Другими кандидатами стали Жуматай Алиев, Талгат Ергалиев, Амиржан Косанов, Жамбыл Ахметбеков, Толеутай Рахимбеков, Дания Еспаева, Амангельды Таспихов, Мухтар Тиникеев и Садыбек Тугел.

В этом году в соответствии с изменениями в законодательство Казахстана претендовать на пост президента могут лишь кандидаты, выдвинутые общественными объединениями и партиями. Помимо этого каждый кандидат должен подтвердить, что свободно владеет казахским языком.

Токаев, председатель сената Казахстана, стал президентом страны после сложения полномочий Назарбаева 19 марта. При этом сенат возглавила старшая дочь Назарбаева Дарига. Она рассматривалась экспертами в качестве возможной преемницы отца. Однако планы участия в выборах Дариги Назарбаевой ее представитель опроверг.

О решении провести в стране внеочередные президентские выборы Токаев объявил 9 апреля. Он рассказал, что, принимая это решение, советовался с Назарбаевым. Выборы, по словам президента, должны пройти для того, чтобы "снять любую неопределенность". Голосование назначено на 9 июня.

Напомним, кандидаты на пост главы Республики Казахстан должны предоставить в Центральную избирательную комиссию справку о состоянии здоровья, в частности, пройти осмотр у психиатра на отсутствие 107 психических заболеваний.

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