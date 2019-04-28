У Казахстані брати участь в президентських виборах будуть 9 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Казахстані завершилася подача документів претендентів на пост президента. В результаті зареєструватися для участі в виборах встигли дев'ять осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Nur.kz.
Правляча партія Nur Otan висунула в президенти нинішнього керівника країни Касим-Жомарт Токаєва, якого підтримав Нурсултан Назарбаєв. Іншими кандидатами стали Жуматай Алієв, Талгат Ергаліев, Аміржан Косанов, Жамбил Ахметбеков, Толеутай Рахімбек, Данія Еспаєва, Амангельди Таспіхов, Мухтар Тінікєєв і Садибек Тугела.
Цього року відповідно до змін в законодавство Казахстану претендувати на пост президента можуть лише кандидати, висунуті громадськими об'єднаннями та партіями. Крім цього, кожен кандидат повинен підтвердити, що вільно володіє казахською мовою.
Токаєв, голова сенату Казахстану, став президентом країни після складання повноважень Назарбаєва 19 березня. При цьому сенат очолила старша дочка Назарбаєва Даріга. Вона розглядалася експертами як можлива наступниця батька. Однак плани участі у виборах Дариги Назарбаєвої її представник спростував.
Про рішення провести в країні позачергові президентські вибори Токаєв оголосив 9 квітня. Він розповів, що, приймаючи це рішення, радився з Назарбаєвим. Вибори, за словами президента, повинні пройти для того, щоб "зняти будь-яку невизначеність". Голосування призначене на 9 червня.
Нагадаємо, кандидати на пост глави Республіки Казахстан повинні надати в Центральну виборчу комісію довідку про стан здоров'я, зокрема, пройти огляд у психіатра на відсутність 107 психічних захворювань.