Під час заходів до 9 травня в Казахстані заблокували сайти і соцмережі, затримали активістів

КИЇВ. 10 травня. УНН. 9 травня в Казахстані заблокували доступ до низки сайтів незалежних від влади видань. Пізніше вдень користувачі соцмереж заявили про обмеження доступу до Facebook і Instagram, до месенджера Telegram і до сайту Youtube. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Азаттик (казахська служба Радіо Свобода), доступ до якої теж заблокували.