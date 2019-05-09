Під час заходів до 9 травня в Казахстані заблокували сайти і соцмережі, затримали активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. 9 травня в Казахстані заблокували доступ до низки сайтів незалежних від влади видань. Пізніше вдень користувачі соцмереж заявили про обмеження доступу до Facebook і Instagram, до месенджера Telegram і до сайту Youtube. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Азаттик (казахська служба Радіо Свобода), доступ до якої теж заблокували.
Причиною блокування, вочевидь, стали повідомлення про наміри прихильників опозиції провести акції протесту проти політики влади одночасно з підтримуваними владою акціями “Безсмертний полк”.
До акцій протесту закликав заборонений у країні рух “Демократичний вибір Казахстану”. У низці міст пройшли пікети опозиції, у результаті були затримані активісти в Алмати і столиці країни Нур-Султані. Серед них — журналіст, кореспондент порталу vlast.kz Даніяр Молдабеков, якого силоміць посадили в поліцейський автомобіль і доставили у відділення.
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Знімальні групи “Радіо Азаттик” відзначили, що не змогли вчасно розпочати ефір з протестів в Алмати, оскільки на місці події був вимкнений мобільний зв’язок.
1 травня в Казахстані пройшли пікети прихильників казахстанської опозиції, мітинги розігнали співробітники правоохоронних органів. Активісти вказували на необхідність звільнення політв’язнів і перенесення призначених на 9 червня виборів президента.
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На їхню думку, після 30 років безперервного правління Нурсултана Назарбаєва, країні потрібно більше часу на підготовку до виборів, щоб створити умови для справжньої політичної конкуренції.
Ходи “Безсмертний полк” в День перемоги, який відзначається в Казахстані 9 травня, організовані в Алмати, Нур-Султані й низці інших міст. Зокрема, у Грузії під час акції “Безсмертний полк” затримали п’ять людей.