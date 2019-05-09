У Грузії під час акції "Безсмертний полк" затримали п’ять людей

КИЇВ. 9 травня. УНН. Сьогодні, 9 травня, в парку Ваке в Тбілісі, під час акції "Безсмертний полк" було затримано п'ятьох осіб. Також, за даними міністерство внутрішніх справ Грузії, ще одна людина отримала попередження. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Грузія Online".