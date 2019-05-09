У Грузії під час акції "Безсмертний полк" затримали п’ять людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Сьогодні, 9 травня, в парку Ваке в Тбілісі, під час акції "Безсмертний полк" було затримано п'ятьох осіб. Також, за даними міністерство внутрішніх справ Грузії, ще одна людина отримала попередження. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Грузія Online".
"МВС зазначає, що серед затриманих - один учасник пам'ятної акції. Ще один громадянин, який взяв участь в ході "Безсмертний полк" був попереджений за порушення "Хартії свободи" - він прийшов в парк Ваке з радянською символікою. Інші четверо затриманих були учасниками контракції. Їм пред'явили звинувачення в дрібному хуліганстві та невиконанні вимог поліції",- йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі всі затримані відпущені під підписку. У їх відношенні ведуться справи в рамках адміністративного кодексу Грузії.
Нагадаємо, у казахстанській столиці Нур-Султані затримали кількох людей, які перебували на місці проведення акції "Безсмертний полк".