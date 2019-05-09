В Грузии во время акции "Бессмертный полк" задержали пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Сегодня, 9 мая, в парке Ваке в Тбилиси, во время акции "Бессмертный полк" были задержаны пять человек. Также, по данным министерство внутренних дел Грузии, еще один человек получил предупреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Грузия Online".
"МВД отмечает, что среди задержанных - один участник памятной акции. Еще один гражданин, который принял участие в марше "Бессмертный полк" был предупрежден за нарушение "Хартии свободы" - он пришел в парк Ваке с советской символикой. Остальные четверо задержанных были участниками контракции. Им предъявили обвинение в мелком хулиганстве и невыполнении требований полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время все задержанные отпущены под подписку. В их отношении ведутся дела в рамках административного кодекса Грузии.
Напомним, в казахстанской столице Нур-Султане задержали нескольких человек, которые находились на месте проведения акции "Бессмертный полк".