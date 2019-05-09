В Грузии во время акции "Бессмертный полк" задержали пять человек

"МВД отмечает, что среди задержанных - один участник памятной акции. Еще один гражданин, который принял участие в марше "Бессмертный полк" был предупрежден за нарушение "Хартии свободы" - он пришел в парк Ваке с советской символикой. Остальные четверо задержанных были участниками контракции. Им предъявили обвинение в мелком хулиганстве и невыполнении требований полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время все задержанные отпущены под подписку. В их отношении ведутся дела в рамках административного кодекса Грузии.

Напомним, в казахстанской столице Нур-Султане задержали нескольких человек, которые находились на месте проведения акции "Бессмертный полк".