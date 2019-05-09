Во время мероприятий к 9 мая в Казахстане заблокировали сайты и соцсети, задержали активистов

КИЕВ. 10 мая. УНН. 9 мая в Казахстане заблокировали доступ к ряду сайтов независимых от власти изданий. Позже днем пользователи соцсетей заявили об ограничении доступа к Facebook и Instagram, к мессенджеру Telegram и к сайту Youtube. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Азаттык (казахская служба Радио Свобода), доступ к которой тоже заблокировали.