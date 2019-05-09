Во время мероприятий к 9 мая в Казахстане заблокировали сайты и соцсети, задержали активистов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. 9 мая в Казахстане заблокировали доступ к ряду сайтов независимых от власти изданий. Позже днем пользователи соцсетей заявили об ограничении доступа к Facebook и Instagram, к мессенджеру Telegram и к сайту Youtube. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Азаттык (казахская служба Радио Свобода), доступ к которой тоже заблокировали.
Причиной блокировки, очевидно, стали сообщения о намерениях сторонников оппозиции провести акции протеста против политики власти одновременно с поддерживаемыми властью акциями "Бессмертный полк".
К акциям протеста призвал запрещенное в стране движение "Демократический выбор Казахстана". В ряде городов прошли пикеты оппозиции в результате были задержаны активисты в Алматы и столице страны Нур-Султане. Среди них - журналист, корреспондент портала vlast.kz Данияр Молдабеков, которого силой посадили в полицейский автомобиль и доставили в отделение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированном Крыму устроили военный парад с С-400
Съемочные группы "Радио Азаттык" отметили, что не смогли вовремя начать эфир с места протестов в Алматы, так как на месте происшествия был выключен мобильную связь.
1 мая в Казахстане прошли пикеты сторонников казахстанской оппозиции, митинги разогнали сотрудники правоохранительных органов. Активисты указывали на необходимость освобождения политзаключенных и перенос предназначенных на 9 июня выборов президента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Георгиевские ленты, маки и герои MARVEL: как в Киеве отметили 9 мая
По их мнению, после 30 лет непрерывного правления Нурсултана Назарбаева, стране нужно больше времени на подготовку к выборам, чтобы создать условия для настоящей политической конкуренции.
Акция "Бессмертный полк" в День победы, который отмечается в Казахстане 9 мая, организованные в Алматы, Нур-Султане и ряде других городов. В частности, в Грузии во время акции "Бессмертный полк" задержали пять человек.