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В Казахстане девять человек погибли при столкновении двух автомобилей

В Казахстане девять человек погибли при столкновении двух автомобилей

Киев  •  УНН

 • 13816 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Девять человек погибли в дорожно-транспортном происшествии на автотрассе в Алма-Атинской области Казахстана, сообщила в понедельник пресс-служба департамента полиции региона, передает УНН.

По информации полиции, ДТП произошло утром 12 мая на 109-м километре трассы Алма-Ата — Бишкек, где столкнулись автомобили Lada и Toyota Camry.

“В дорожной аварии погибли девять человек, трое из них женщины. Личности погибших установлены. Погибшие являются жителями Алматы, Шымкента, Туркестанской и Алматинской области”, — говорится в сообщении департамента полиции в Facebook.

По предварительной версии, водитель Lada, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с Toyota. Начато досудебное расследование, назначены экспертизы. Расследование аварии находится на особом контроле.

Как сообщал УНН, в Каталонии не менее 25 человек пострадали в ДТП с участием 12 автомобилей.

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