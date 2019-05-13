В Казахстане девять человек погибли при столкновении двух автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Девять человек погибли в дорожно-транспортном происшествии на автотрассе в Алма-Атинской области Казахстана, сообщила в понедельник пресс-служба департамента полиции региона, передает УНН.
По информации полиции, ДТП произошло утром 12 мая на 109-м километре трассы Алма-Ата — Бишкек, где столкнулись автомобили Lada и Toyota Camry.
“В дорожной аварии погибли девять человек, трое из них женщины. Личности погибших установлены. Погибшие являются жителями Алматы, Шымкента, Туркестанской и Алматинской области”, — говорится в сообщении департамента полиции в Facebook.
По предварительной версии, водитель Lada, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с Toyota. Начато досудебное расследование, назначены экспертизы. Расследование аварии находится на особом контроле.
Как сообщал УНН, в Каталонии не менее 25 человек пострадали в ДТП с участием 12 автомобилей.