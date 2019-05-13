У Казахстані дев'ять людей загинули при зіткненні двох автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Дев’ять людей загинули в дорожньо-транспортній пригоді на автотрасі в Алма-Атинській області Казахстану, повідомила в понеділок прес-служба департаменту поліції регіону, передає УНН.
За інформацією поліції, ДТП сталося вранці 12 травня на 109-му кілометрі траси Алма-Ата — Бішкек, де зіткнулися автомобілі Lada і Toyota Camry.
“У дорожній аварії загинули дев’ять осіб, троє з них жінки. Особи загиблих встановлено. Загиблі є жителями Алмати, Шимкента, Туркестанської і Алматинської області”, — йдеться в повідомленні департаменту поліції в Facebook.
За попередньою версією, водій Lada, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і допустив лобове зіткнення з Toyota. Розпочато досудове розслідування, призначені експертизи. Розслідування аварії знаходиться на особливому контролі.
Як повідомляв УНН, у Каталонії не менше 25 людей постраждали в ДТП за участю 12 автомобілів.