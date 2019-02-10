В Карпатах заблудились трое лыжников из Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Трое туристов-лыжников заблудились в Карпатах, спускаясь с горы Тростян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"9 февраля в 18:55 спасателям поступило сообщение, что, спускаясь с горы Тростян, заблудились трое туристов-лыжников: 2 женщины 1974 года и мужчина 1963 года, жители г. Одесса", - говорится в сообщении.
В 19:30 заблудившихся туристов нашли. В медпомощи они не нуждались.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертоносные лавины в Гималаях: число погибших увеличилось до 11
Как сообщал УНН, в горной местности на Закарпатье заблудился гражданин Германии.
Напомним, в горах Карпат ожидается значительная снеголавинная опасность.